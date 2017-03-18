В Нью-Йорке хотят построить самый "длинный" в мире небоскреб (1)

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В мире | 18 марта 2017 года, 15:08

Из-за необычной конструкции здание будет измеряться не в высоту, а именно в длину — она составит 1 230 метров.

Студия Oiio собирается построить в Нью-Йорке небоскреб The Big Bend, особенностью которого станет его длина, а не высота.

Как сообщают американские СМИ, здание будет представлять собой две тонкие параллельные колонны, в верхней точке объединенные аркой.

Планируется, что длина необычной конструкции составит 1 230 метров, однако самым высоким в мире здание не станет: его высота составит менее 600 метров.

The Big Bend планируют построить на 57-й Западной улице возле Центрального парка.

Фото: скриншот соцсети

Источник: Life.ru
Комментарии 1
971 час назад
Если ещё есть желание установить самые дорогие двери в мире, то пусть свяжуться с СГД!!!
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