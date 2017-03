В мире |

Из-за необычной конструкции здание будет измеряться не в высоту, а именно в длину — она составит 1 230 метров.

Студия Oiio собирается построить в Нью-Йорке небоскреб The Big Bend, особенностью которого станет его длина, а не высота.

Как сообщают американские СМИ, здание будет представлять собой две тонкие параллельные колонны, в верхней точке объединенные аркой.

Some random images to start your day: a proposal for “The Big Bend,” a slender arched tower for Manhattan. https://t.co/T0TDXk1Nnn pic.twitter.com/H9diPdsjqi