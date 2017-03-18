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Бывший исполнительный директор российской госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов найден мертвым в московском СИЗО.

«Есть подтверждение, что Владимир Евдокимов действительно умер в камере СИЗО № 5, однако причина смерти на данный момент неизвестна», — сообщила член общественной наблюдательной комиссии российской столицы Ева Меркачева.

В свою очередь, старший помощник главы московского ГСУ СК РФ Юлия Иванова уточнила, что на теле мужчины 1965 года найдены ножевые ранения в области груди.

По данному факту проводится доследственная проверка, обстоятельства смерти обвиняемого устанавливаются.

Как пишет «Интерфакс», возбуждено уголовное дело, действиям должностных лиц СИЗО будет дана строгая оценка. По предварительным данным прокуратуры, речь идет о «насильственной смерти».

В декабре 2016 года Басманный суд Москвы арестовал Евдокимова и гендиректора ЗАО «Научно-технический центр» Александра Золина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» стоимостью не менее 200 млн рублей через ряд подконтрольных им коммерческих организаций.