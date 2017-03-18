В мире |

Представитель министерства внутренних дел Франции Пьер-Анри Бранде заявил, что на теле убитого нападавшего на военных в парижском аэропорту Орли взрывчатка не найдена, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что саперы проверяли, нет ли на теле убитого пояса смертника.

"Операция по разминированию завершена. Взрывчатых веществ нет, — заявил Бранде.

Неизвестный в субботу утром напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту Орли в рамках операции Sentinelle, военные в ответ открыли огонь. В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на месте работает полицейский спецназ.