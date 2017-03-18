В мире |

Ребенок 11-летней беременной девочки должен родиться в ближайшее время. Будущий отец всего на несколько лет старше.

По юридическим причинам подробности о беременности не могут быть обнародованы. Известно только, что будущей маме 11 лет, а отец всего на пару лет ее старше и также является несовершеннолетним.

Самой молодой мамой Британии долгое время считалась Тресса Миддлтон, которая родила дочь в 12 лет, после того как ее изнасиловал брат. Она заботилась о дочери первые два года, но, после того как стала известна личность отца, девочку взяли на попечение. Тресса провела несколько лет, употребляя наркотики и алкоголь, перенесла выкидыш и сейчас в 23 года она ждет второго ребенка. Тресса Миддлтон, которая ранее отказалась от своего права на анонимность, сказала, что благодарна за то, что снова станет матерью.

«Я просто хочу, чтобы на этот раз все было идеально, — сказала она. — Я очень взволнована тем, что ждет меня в будущем, и я уже люблю своего ребенка. То, что произошло раньше, когда мою дочь забрали, действительно очень повлияло на меня. Я сделаю все, что смогу. Я не позволю этому ребенку уйти. Я не хочу, чтобы что-то угрожало моему будущему с моим ребенком».

Она оставалась самой молодой матерью Британии до 2014 года, когда девочка из Северного Лондона родила ребенка в возрасте на пять месяцев меньше. И вот теперь страну ждет новый сомнительный рекорд.

Самый молодой отец — Шон Стюарт из Бедфорда, который стал отцом в возрасте 12 лет в 1998 году.