Трамп поведал об "огромных долгах" Германии перед США и НАТО (2)

фото

В мире | 18 марта 2017 года, 19:23

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель прошла великолепно, несмотря на «все, что вы слышали из фейковых новостей». Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в субботу, 18 марта.

В то же время глава государства не преминул указать на тот факт, что Берлин якобы «задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам».

По его словам, нужно платить «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии».

Речь в данном случае, вероятно, идет о недовольстве Трампа тем фактом, что члены НАТО не в полной мере выполняют обязательства по финансированию альянса. В настоящее время США покрывают около 70 процентов затрат на функционирование организации.

Встреча Трампа и Меркель состоялась в пятницу, 17 марта, в рамках визита канцлера в США.

Как пишет Reuters, лидеры двух стран, которые впервые увиделись лично, в ходе пресс-конференции «старательно пытались преуменьшить различия» во взглядах на ряд вопросов, однако их все же было трудно замаскировать.

Агентство также обращает внимание на тот факт, что хоть Меркель и вела себя расслабленно, язык тела политиков говорил о том, что отношения между ними особенно теплыми не сложились. В конце встречи возникла неловкая ситуация, когда фотографы попросили лидеров США и Германии пожать друг другу руки, но Трамп сделал вид, что ничего не слышит.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
eiroskeptiki.lv1 час назад
Это ответка. Сколько лишних миллионов пришлось Трампу потратить на избирательную компанию из-за козней канцлера, столько и заплатит народ Германии.
А скоро и до нас очередь дойдёт.....
Из президента не выгонишь бизнесмена.
Ответить
ko darit 16 минут назад
Мумс куды податься,римкам?
Ответить