Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель прошла великолепно, несмотря на «все, что вы слышали из фейковых новостей». Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в субботу, 18 марта.

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes.....