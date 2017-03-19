Глава Крыма предложил сделать Путина пожизненным президентом (3)

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В мире | 19 марта 2017 года, 10:04

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимир Путин должен быть пожизненным президентом. Он сказал об этом в эфире телеканала «Россия 24».

Журналисты попросили его пояснить недавнее заявление про монархию. Аксенов сказал, что телепередача шла два часа и для того, чтобы какую-то логическую цепочку выстроить, надо было посмотреть сначала всю программу. По словам главы Крыма, разговор шел не о смене конституционного строя, а о полномочиях лидера.

«Я приводил определенные аналогии о том, что, к примеру, если бы наш президент Владимир Владимирович при Советском Союзе руководил процессом, я уверен, что Союз бы не распался. Если бы в царской России на тот момент был человек такого характера — умный, решительный, который болеет за страну, тоже могли бы произойти определенные позитивные вещи», — отметил политик.

14 марта Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил: «Я считаю, что нам такая демократия [как на Украине], в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности», — заявил Аксенов. «Демократия должна быть до определенных, нормальных пределов», — добавил он, подчеркнув, что «сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия».

Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин весьма прохладно относится к подобным дискуссиям.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Крик1 час назад
Понимаю Аксёнова, он рад за Крым как и мы все, но России нужен более жёсткий дядя, "мягкая власть" многих достала, в особенности в судебных инстанциях. Если дядя, или тётя наведёт порядок с национальным достоянием возобновляемых источников, где природные ресурсы Великой страны всё таки отдадут в народные руки, а не распределят на счетах лиц известной национальности из приближённого окружения, то он и будет сидеть у руля Империи столько, сколько народу захочется. К сожалению сейчас везде пока именно так. Да, в Армии всё хорошо сейчас, но в целом по России пока по среднему, хотя у страны огромный потенциал и она заслуживает шикарного будущего. Изменений много, но уж оооочень всё медленно, должны прийти времена "волшебного пенделя", где работать будут больше чем пить и колоться, надо придать ускорение на старте, вопрос кто это точно сделает.
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eiroskeptiki.lv1 минуту назад
"В ставке Гитлера ходят упорные слухи", что Путин не будет баллотироваться в 2018 году на новый президентский срок - устал человек. И ещё ходят слухи, что вроде будут продвигать Шойгу. Ну, или ещё кого....Так или иначе, но думаю, что они не раз еще вспомнят добрым словом мягкого, аоспитанного и интеллигентного петербуржца. Всё познаётся в сравнении....!
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каджич32 минуты назад
Ну.предложил.Ну.пожизненно.И.что???Надо теперь делать из мухи слона???В отношении "пожизненно".Есть Конституция РФ.там про "пожизненно" ничего не написано и написано не может быть.Россия живет.как и западные режимы.по конституции.а не по-аксеновски.жириновски и навальнечески с каспаровщиной.
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