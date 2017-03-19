СМИ: Борис Джонсон готовится к визиту в Москву (2)
В мире | 19 марта 2017 года, 16:24
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в ходе поездки в США обсудит с американскими властями свой будущий визит в Россию, сообщает The Sunday Times.
По данным издания, цель визита Джонсона в США — наладить отношения с администрацией Дональда Трампа после обвинений британских спецслужб в прослушке.
Также отмечается, что Джонсон попросит Вашингтон занять более жесткую позицию по отношению к Москве.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что у властей Великобритании есть достаточно доказательств того, что Россия «способна» на кибератаки, направленные на подрыв демократических процессов.
Источник: Газета.ru
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