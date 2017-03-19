Германия ответила на слова Трампа об "огромном долге" перед НАТО (2)
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен опровергла заявление президента США Дональда Трампа о том, что Берлин "задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам". Ее слова в воскресенье, 19 марта, приводит ТАСС со ссылкой на агентство DNA.
"В НАТО нет счета должников", — сказала фон дер Ляйен.
Напомним, 18 марта Трамп заявил, что Берлин якобы "задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам".
По его словам, нужно платить "за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии".
Речь в данном случае, вероятно, идет о недовольстве Трампа тем фактом, что члены НАТО не в полной мере выполняют обязательства по финансированию альянса. В настоящее время США покрывают около 70 процентов затрат на функционирование организации.
И вообще не всё же темным во всех отношениях выходцам с гаваЕв головотяпствывать. И у
костра в ритуальных плясках незнамо с кем содрогаться,плюя на прошлое и историю перевирая,хватит сумашествию длиться.И между прочим,всех ещё не понявших огнепоклонцев,
касается.
Да и конечно,ведь он Путинский ставленник,да и человеа,любящий точность и прямоту.