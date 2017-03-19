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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен опровергла заявление президента США Дональда Трампа о том, что Берлин "задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам". Ее слова в воскресенье, 19 марта, приводит ТАСС со ссылкой на агентство DNA.

"В НАТО нет счета должников", — сказала фон дер Ляйен.

Напомним, 18 марта Трамп заявил, что Берлин якобы "задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам".

По его словам, нужно платить "за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии".

Речь в данном случае, вероятно, идет о недовольстве Трампа тем фактом, что члены НАТО не в полной мере выполняют обязательства по финансированию альянса. В настоящее время США покрывают около 70 процентов затрат на функционирование организации.