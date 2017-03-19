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Морской инженер из Индии Саддам Хусейн, однофамилец казненного президента Ирака, сменил имя из-за того, что ему отказали в трудоустройстве более 40 раз. Об этом сообщает Hindustan Times.

По словам Хусейна, он не понимал причину отказов, пока представители судоходных компаний, где мужчина проходил собеседования, не объяснили ему, что проблема заключалась в его имени. По мнению работодателей, оно могло вызывать подозрения у сотрудников аэропортов и тем самым осложнить работу, связанную с частыми поездками за границу.

Хотя инженер уже получил паспорт с новым именем Саджид, его потенциальные работодатели продолжают запрашивать сертификаты об образовании, в которых по-прежнему указано старое имя. Университет, в котором отучился мужчина, отказался переоформлять документы, пока не будут исправлены свидетельства о сдачи экзаменов. Саддам обратился в Центральный совет по среднему образованию с просьбой помочь сменить имя, однако чиновники пока не предприняли никаких действий.

Позже Саддам подал заявление в Верховный суд Джаркханда, штата на востоке Индии. Дело инженера будет рассмотрено 5 мая 2017 года.

Саддам Хусейн, бывший иракский правитель, был повешен 30 декабря 2006 года. Его признали виновным по обвинению в массовом уничтожении жителей шиитской деревни аль-Дуджейль. Режим Хусейна пал в 2003 году после вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США.