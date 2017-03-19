Афганский солдат расстрелял троих военных США на базе НАТО
В мире | 19 марта 2017 года, 18:08
Афганский солдат открыл огонь по американским военным на базе НАТО в Афганистане.
Об этом сообщается в официальном твиттере штаба операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.
Ранения получили три человека.
«Трое американских солдат были ранены в результате того, что афганский солдат открыл огонь на базе в провинции Гильменд. Военнослужащим США оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Более подробной информации об инциденте в штабе не приводят.
Источник: Газета.ru