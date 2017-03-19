В мире |

В Белом доме попытались объяснить, почему президент США Дональд Трамп не пожал руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель во время протокольной съемки. Слова пресс-секретаря американской администрации Шона Спайсера приводит Der Spiegel.

Он предположил, что американский лидер просто не расслышал вопрос председателя правительства Германии.

Неловкий момент произошел в пятницу, 17 марта, в Овальном кабинете. В этот день Трамп и Меркель обменялись рукопожатием, когда она приехала в Белый дом. Однако не сделали этого еще раз, когда их попросили журналисты. Причем канцлер повернулась к президенту и спросила: «Хотите пожать руки?» Но тот не отреагировал.

По информации ТАСС, эпизод, о котором идет речь, стал едва ли не самым запоминающимся и обсуждаемым по итогам саммита при том, что Трамп встречал Меркель с подчеркнутым уважением (он лично приветствовал ее у входа в свою рабочую резиденцию, подал руку и, чуть приобняв, провел внутрь).

Как пишет Reuters, у политиков разные взгляды на вопросы торговли, иммиграцию, а также отношения с Россией. По оценке агентства, на совместной пресс-конференции, прошедшей в пятницу, они «старались приуменьшать различия, которые трудно было скрыть».

Reuters также обращает внимание на то, что хоть на встрече Меркель и казалась расслабленной, язык тела лидеров не свидетельствовал об особо теплых отношениях.

Позднее Трамп написал в Twitter, что его переговоры с канцлером прошли отлично.