В мире |

Известный британский астрофизик Стивен Хокинг заявил о готовности отправиться в космос. Об этом он сообщил в эфире телепередачи Good Morning Britain накануне.

75-летний космолог, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, рассказал, что никогда не думал, что получит возможность слетать в космос, пока ему не предложил сделать это бизнесмен Ричард Бренсон.

«Трое моих детей принесли мне много радости. И я могу сказать вам, что сделает меня счастливым – это полет в космос. Я думал, что никто не отправит меня туда, но Ричард Брэнсон предложил мне место на корабле Virgin Galactic, я немедленно ответил да», — рассказал ученый.

В своем интервью Хокинг раскритиковал политику президента США по проблемам потепления климата, и заявил, что желал бы посетить США, но в связи с этим думает, что ему там будут не рады.