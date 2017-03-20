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Соперник Ангелы Меркель на выборах - кандидат от Социал-демократической партии Мартин Шульц - пообещал в случае успеха на выборах бороться с популизмом.

На съезде СДПГ в Берлине он осудил евроскептиков и "расистскую" риторику президента Дональда Трампа.

Съезд единогласно поддержал Шульца в качестве кандидата от партии, который возглавит ее перед выборами в сентябре.

С 2013 года СДПГ входит в правящую "большую коалицию" на правах младшего партнера.

Партия надеется, что Шульц, в прошлом президент Европейского парламента, приведет ее к победе на выборах в Бундестаг и парламентскому большинству, что позволит ей сформировать правительство, не вступая в коалицию с Христианско-демократическим союзом.

Пока что опросы избирателей свидетельствуют, что социал-демократы отстают от ХДС, хотя личные электоральные рейтинги Шульца примерно равны рейтингам Меркель, которая собирается в четвертый раз выставить свою кандидатуру на выборах.

Выступая на съезде партии в воскресенье, Мартин Шульц возложил вину за рост популистских настроений на растущий разрыв в доходах между средним рабочим классом и обеспеченными слоями общества.

61-летний политик подверг критике платы христианских демократов по снижению налогов и увеличению расходов на оборону за счет социальных программ.

Шульц заявил также, что на своем посту главы Европейского парламента он всегда противостоял тем, кто "пытается разрушить европейское единство".

"Такие люди считают меня своим решительным противником", - сказал он. Он также осудил высказывания Дональда Трампа, назвав их женоненавистническими, антидемократическими и расистскими.

Мартин Шульц был единственным кандидатом на пост председателя партии. Он получил 100% голосов депутатов съезда - такого не случалось за всю послевоенную историю социал-демократов.

Он сменит на этом посту Зигмара Габриэля, который в январе ушел в отставку, рассчитывая улучшить шансы партии на победу на выборах. Шульц в прошлом занимался книготорговлей. Он родом из Ахена на границе с Голландией и когда-то хотел стать профессиональным футболистом.