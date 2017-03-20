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Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко заявил, что Россия предлагает альянсу переговоры по вопросам военной деятельности и сотрудничество в противодействии новым угрозам, передает РИА «Новости».

«Те контакты, которые осуществляются на различных уровнях, явно недостаточны… Наши военные представили в НАТО целый ряд конкретных предложений, как наладить диалог», — сказал он.

Грушко подчеркнул, что туда входят и проведение переговоров по вопросам военной деятельности, и совместные переговоры, чтобы подумать над тем, как можно сотрудничать в деле парирования новых угроз и вызовов.

В то же время, по его мнению, «НАТО пока к такому разговору, в таком формате не готово».

«Шаги в таком направлении делаются, но, к сожалению, НАТО не может преодолеть груз идеологических решений, который был принят в Варшаве (саммит НАТО в 2016 году. — «Газета.Ru»)», — отметил постпред.

Ранее в ежегодном докладе НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул важность продолжения диалога с Россией.