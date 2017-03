В мире |

Популярные блогеры на YouTube, представляющие ЛГБТ-сообщество, массово пожаловались на ограничения со стороны администрации видеохостинга. Об этом сообщает BuzzFeed в понедельник, 20 марта.

По рассказам блогеров, YouTube ограничивает свободный доступ к роликам, в которых обсуждаются проблемы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, или трансгендеры рассказывают о своем перевоплощении. Многие надеются, что изъятие видео из общего доступа — временная неполадка, поскольку пока непонятно, каким образом определяется степень «чувствительности» тем в роликах.

still not fixed. one of my recent videos "8 Black LGBTQ+ Trailblazers Who Inspire Me" is blocked because of this. i'm perplexed, @YouTube. https://t.co/MrGBmPum1a