Порошенко признал потерю контроля над Донбассом (8)

фото

В мире | 20 марта 2017 года, 13:33

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев потерял влияние на Донбасс из-за блокады региона националистами. Об этом в понедельник, 20 марта, он сказал в ходе выступления на Совете регионального развития в Киеве, видео выступления доступно на YouTube.

По словам Порошенко, организаторы блокады обманывали общество. «Какая блокада, когда там дыра в границе, в том числе из РФ, сотни километров? На деле все это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы украинского Донбасса (так в Киеве называют самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики — прим. «Ленты.ру») в РФ. В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию», — пожаловался украинский лидер.

Он добавил, что одним из последствий блокады стал удар по украинской энергетике, металлургии, бюджету. «Все четче кристаллизуются угроза анархии и атаманщина», — сказал президент.

15 марта Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны прекратить транспортное сообщение с ДНР и ЛНР до возвращения под украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Глава государства добавил, что исключением станут гуманитарные грузы.

1 марта власти республик Донбасса ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Днем ранее руководители ДНР и ЛНР — Александр Захарченко и Игорь Плотницкий — выступили с требованием прекратить торговую блокаду региона, начатую в конце января украинскими националистами.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 8
Eliza2 часа назад
Убийца детей, стариков, тебе кровушки их мало было ??? И Слава Богу, что Донбасс уходит !!! Кто следующий ??? Запорожье, Одесская область или Харьковская ??? В любом случае и они УЙДУТ !!! А еще - "Порошенко разозлил международное банковское лобби (Видео)" - http://politcentr.ru/16190-poroshenko-razozlil-mezhdunarodnoe-bankovskoe-lobbi-video.html
2
Ответить
кот1 час назад
Не только Донбасс потеряли.Потеряли нормальное государство и самое главное-потеряли чувство реальности и порядочности.
1
Ответить
Динго1 час назад
Когда-никогда простые украинцы отделят зерна от плевел. Погонят нацистов поганой метлой, а заодно и тех, кто развязал руки хохло-бандеровцам и опустил страну ниже плинтуса, продавшись Пиндосии.
Вот только перестанут бояться и шептаться по углам персональных кухонь, и тут же погонят.
Ответить