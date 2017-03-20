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В австралийском городе Иннисфейл на севере штата Квинсленд рано утром в воскресенье, 19 марта, из реки Джонстон вытащили потрепанного крокодилом молодого человека.

Когда потерпевший оправился от стресса, он признался, что прыгнул в кишащую опасными тварями воду, чтобы произвести впечатление на британскую туристку. "Ее зовут Софи, и она дала мне свой номер!" - похвастал 18-летний Ли де Паау журналистам.

Юноша и его друзья устроили вечеринку в общежитии на севере города. Когда время перевалило за полночь и все хорошо разогрелись алкоголем, молодой человек начал утверждать, что может переплыть реку.

News.com.au пишет, что друзья смеялись и подначивали Ли, однако он действительно прыгнул с причала в реку. Практически сразу пловца схватил за левую руку трехметровый крокодил. "Он оттащил меня метров на шесть от причала. Я ударил его один раз по носу, и он немного ослабил хватку. Тогда я нанес еще один удар, прямо между глаз. Мне повезло - он просто выплюнул меня", - рассказал потерпевший.

Девушка, которую пытался впечатлить австралиец, 24-летняя Софи Патерсон, говорит, что все произошло довольно быстро. "Он только прыгнул и сразу начал биться в воде и кричать", - приводит слова британской туристки News.Sky.

Друзья вытащили молодого человека из воды и отправили в больницу, где он был прооперирован. "Ему очень повезло, что он пережил этот инцидент и спасся", - говорит представитель службы скорой помощи Квинсленда Кэрнс Нил Нобль.

Медики опровергли первоначальные сообщения о том, что Ли де Паау ампутировали руку. В больнице выразили надежду, что пострадавший оправится после множественных переломов и рваных ран и сможет снова научиться пользоваться левой рукой.

Патерсон приехала в Австралию недавно и, хотя и слышала о крокодилах, не имела ни малейшего понятия о том, насколько серьезную угрозу они могут представлять, пишет Perth Now. "Я знала, что он местный, и, вероятно, лучше должен в этом разбираться. Я не могу ему помочь, но очень сочувствую", - призналась девушка.

Инцидент произошел в разгар обсуждения необходимости сократить популяцию крокодилов в северной части штата Квинсленд, уточняет издание. Всего за несколько часов до воскресного инцидента власти обнаружили тело человека, который, предположительно, был убит крокодилом во время подводной охоты.