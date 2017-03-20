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Российского политического и общественного деятеля Алексея Навального, который ездит по России, открывая предвыборные штабы и участвуя в митингах, 20 марта облили зеленкой в Барнауле. Политик рассказал также, что нападавший скрылся в здании краевой администрации.

"Испытал огромное облегчение, когда мне крикнули "Это зеленка!" Чувак, встречавший меня у входа в штаб, который тянул мне руку, и я радостно пошел ее жать, довольно метко попал мне прямо в глаза из брызгалки. Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота. А зеленка-то что!" - написал Навальный в своем блоге.

"Еще очень смешно - чувак с зеленкой побежал, сел в машину, и она отвезла его в здание краевой администрации! Она там и сейчас стоит, мирно припаркованная", - добавил оппозиционер.

Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма "Маска". Классно. Даже зубы зеленые! pic.twitter.com/3puuPNCuwf — Alexey Navalny (@navalny) 20 марта 2017 г.

Момент нападения на Навального попал на видео, которое снял барнаульский активист Антон Подчасов.

В связи с инцидентом представители штаба Навального уже обратились в полицию, передает "Интерфакс". "Мы уже обратились в полицию в связи с данным инцидентом", - заявила агентству представитель штаба в Барнауле Ольга Фотиева на месте происшествия.

По словам руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, злоумышленник сел в автомобиль Nissan Qashqai и уехал во двор администрации Алтайского края. "Барнаульцы, а может, знает кто машину? "Ниссан Кашкай" М656РВ22, в него запрыгнул человек с зеленкой и уехал во двор краевой администрации", - написал Волков в своем аккаунте в Facebook.

Также Навальный с зеленым лицом и руками записал видеообращение: "Может быть, в Кремле считают, что я с зеленым лицом не буду записывать видеоролики, но я точно их буду записывать, потому что меня посмотрит еще больше людей".