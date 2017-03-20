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Журнал Forbes опубликовал ежегодный список миллиардеров мира, в который в 2017 году попали 2043 человека — это рекордный показатель. Годом ранее в мире насчитывалось только 1810 человек, состояние которых, по оценке Forbes, составляет не менее одного миллиарда долларов.

Как и в прошедшие четыре года, список возглавляет основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 86 миллиардов долларов. Гейтса за последние 23 года 18 раз называли самым богатым человеком планеты; за прошедший год его состояние выросло более чем на 10 миллиардов. Второе место — инвестор Уоррен Баффет (75,6 миллиарда долларов).

Третье место занял основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 72,8 миллиарда долларов. Безос заработал за год 27,6 миллиарда — больше, чем кто-либо из других миллиардеров в списке Forbes. Владелец сети магазинов одежды Zara Амансио Ортега с 71,3 миллиарда расположился на четвертом месте, на пятой строчке с 56 миллиардами находится создатель Facebook Марк Цукерберг.

В списке самых богатых людей мира — около сотни россиян. Лидером по объему активов среди российских предпринимателей назван Леонид Михельсон с 18,4 миллиарда долларов, он расположился на 46 строчке мирового рейтинга. Он же занимал первое место в рейтинге самых богатых россиян и год назад. Второй самый богатый бизнесмен России — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (17,5 миллиарда), на третьем месте среди россиян оказался глава НЛМК Владимир Лисин с 16,1 миллиарда. Расположившийся на общем 59-м месте с 16 миллиардами долларов Геннадий Тимченко — четвертый самый богатый россиянин, его состояние выросло за год на 3,5 миллиарда.

Общее состояние всех 2043 человек из списка миллиардеров Forbes составляет 7,67 триллиона долларов.

Ознакомиться с полной версией рейтинга можно здесь.

Источник: Meduza