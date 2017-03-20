В мире |

Британский певец Робби Уильямс заявил, что обожает "Евровидение" и хотел бы представлять Россию на этом конкурсе.

"Я обожаю "Евровидение". Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на "Евровидении" — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить", — сказал он в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Он признался, что смотрел выступление Сергея Лазарева на конкурсе в прошлом году, был впечатлен его номером и даже захотел позаимствовать идею для своего шоу.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. От России в конкурсе примет участие певица Юлия Самойлова, однако в Киеве заявили, что могут запретить ей въезд в страну. Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица выступала в Крыму.

Источник: РИА Новости