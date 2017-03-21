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iPhone 8, который будет представлен компанией Apple осенью 2017 года, будет внешне похож на оригинальный iPhone. Об этом сообщает корейский портал ET News со ссылкой на анонимный источник.

По словам инсайдера, смартфон будет иметь "каплевидный дизайн", то есть задняя панель и боковые грани будут более скругленными, чем у нынешних iPhone. Отмечается, что таким образом в компании пытаются воссоздать дизайн самого первого iPhone, который был представлен 10 лет назад.

"Задняя крышка нового iPhone от Apple будет выполнена из стекла, — добавил источник. — Это стекло будет закруглено по всем четырем сторонам".

В начале марта сообщалось, что iPhone 8 получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей. При этом основная область дисплея флагмана Apple составит 5,15 дюйма. Остальное пространство под экраном займет "функциональная зона", на которой расположены виртуальные кнопки и сканер отпечатков пальцев. В совокупности эти два экрана имеют в диагональ 5,8 дюйма.

Фото: etnews.com