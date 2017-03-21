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Россияне не поддерживают идею упрощения процедуры получения гражданства РФ для русскоговорящих жителей постсоветского пространства, следует из результатов опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, россияне считают, что знание русского языка не должно становиться основанием для облегчения процедуры получения российского гражданства. Так, 29% считают, что условия должны быть одинаковы для всех, 41% ответили, что решение о выдаче паспорта РФ должно приниматься в каждом случае индивидуально. Однако идею предоставления гражданства по упрощенной процедуре для тех, кто владеет русским языком, поддерживают 26% опрошенных.

При этом 40% россиян считают необходимым оказывать помощь в переезде в Россию всем русскоязычным жителям стран СНГ, но 33% респондентов уверены, что помощь должна оказываться только квалифицированным работникам. Лишь 3% опрошенных не видят необходимости помогать кому-либо из мигрантов.

"Русское культурно-языковое пространство гораздо шире географических границ страны — язык выступает инструментом воспроизводства и расширения знаний об истории и культуре российского народа, способствует раскрытию содержания его духовных традиций. Однако знание языка не рассматривается большинством россиян как значимое преимущество, дающее потенциальным мигрантам приоритет при получении российского гражданства", — комментирует данные опроса директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.

Большинство россиян (78%) поддерживают идею миграционной политики по содействию переселению в РФ русскоязычных жителей постсоветского пространства, а 75% считают, что необходимо привлекать из других стран лишь квалифицированных работников.

Опрос проведен 17-18 декабря 2016 года по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов.