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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок внёс на рассмотрение законопроект, запрещающий кошкам и другим домашним животным жить в подвалах и парадных домов. Соответствующий законопроект рассматривался на заседании городского парламента 17 марта.

Об инициативе депутата от «Единой России» написала в Фейсбуке журналистка «Новой газеты» Петербурга Диана Качалова.

"Запретить котам жить в подвалах намерен депутат Законодательного собрания СПб Денис Четырбок. 300 капель эфирной валерьянки не угомонили моё воображение: подвальные коты, одурело уставившиеся на листок с законопроектом Четырбока, который дворничиха заботливо наклеила на дверь на уровне их носов, стоят и стоят у меня перед глазами. Они трогают законопроект лапой, ссут на него, но не понимают, чего от них хочет депутат, куда им идти, куда нести блох", - написала она.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», законопроект, который регулирует проживание домашних животных в подвалах и парадных, рассматривался на заседании законодательного собрания 17 марта. Пока что на сайте городского парламента в списке новых инициатив он не появился.

Писательница и журналистка Татьяна Мэй тоже удивлена законопроектом депутата Четырбока.

"А вот теперь у нас посягнули на святое — на котиков. Странно, что не попы, а депутат, но у него ещё вся жизнь впереди. Какой-то Денис Четырбок 88-го года рождения с лицом Сиропчика (и, видимо, таким же количеством карманов) требует запретить им жить в подвалах. Единая, разумеется, Россия", - написала Мэй.

Источник: medialeaks.ru