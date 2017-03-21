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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады заявил, что страной руководят назначенные посольством США «кукловоды», что, по его словам, является неуважением по отношению к истории Украины. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

«Мы считаем демонстрации низменности, унижением нашей страны перед всем миром.... Почему нам навязывают внешнее управление? Почему вы, уважаемые депутаты , считаете возможным унижать страну, демонстрируя на весь мир, что украинцы НЕ способны сами преодолеть коррупцию, навести порядок в своей стране, восстановить экономику?» — заявил Ляшко.

Он также подчеркнул, что на Украине должны «править» украинцы.

«Украинцы Должны править в своей родной стране... Почему кто-то имеет право указывать, как нам жить? Я требую уважения к тысячелетней украинской нации, к этой земле, политой кровью украинцев», — добавил депутат.