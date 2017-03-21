Ляшко: Украиной руководят назначенные США "кукловоды" (5)
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады заявил, что страной руководят назначенные посольством США «кукловоды», что, по его словам, является неуважением по отношению к истории Украины. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
«Мы считаем демонстрации низменности, унижением нашей страны перед всем миром.... Почему нам навязывают внешнее управление? Почему вы, уважаемые депутаты , считаете возможным унижать страну, демонстрируя на весь мир, что украинцы НЕ способны сами преодолеть коррупцию, навести порядок в своей стране, восстановить экономику?» — заявил Ляшко.
Он также подчеркнул, что на Украине должны «править» украинцы.
«Украинцы Должны править в своей родной стране... Почему кто-то имеет право указывать, как нам жить? Я требую уважения к тысячелетней украинской нации, к этой земле, политой кровью украинцев», — добавил депутат.