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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании боевиков, которые готовили вооруженную провокацию. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает БелТА.

«Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием», — отметил глава государства. Лукашенко заверил, что общественность будет проинформирована об этом случае. Вместе с тем белорусский президент раскрыл некоторые детали задержания.

Почему отношения России и Белоруссии уже никогда не будут прежними «Мы уже несколько десятков задержали (...), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — на Украине, в Литве или Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву», — рассказал Лукашенко.

По его словам, выступление удалось пресечь благодаря информации, полученной от некой белоруски, находящейся в одной из стран Евросоюза. «Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация», — добавил белорусский лидер.

Днем ранее Лукашенко заявил, что «пятая колонна» и бежавшие за границу «отморозки» пытаются дестабилизировать ситуацию в республике при поддержке западных спецслужб.