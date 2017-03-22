В мире |

Власти Германии объявили о депортации двух мужчин, арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности. Как подчеркнул представитель министерства внутренних дел, это первый случай высылки людей, родившихся в семьях мигрантов на территории Германии, сообщает русская служба ВВС.

Им также запрещен обратный въезд в страну. Оба они, как сообщается, были арестованы в начале февраля в городе Геттингене в центральной части Германии. Родители одного из них прибыли из Нигерии, а другого - из Алжира. Мужчине нигерийского происхождения 22 года, а выходцу из алжирской семьи - 27 лет.

В Германии гражданство определяется не только по месту рождения, но и по гражданству одного или обоих родителей.

После ареста полиция сообщила, что они представляют опасность, так как у них в ходе обысков были найдено огнестрельное и холодное оружие, патроны и флаг экстремистской группировки "Исламское государство".

При этом власти так и не смогли установить, намеревались ли подозреваемые использовать огнестрельное оружие в ходе возможного теракта, и формальных обвинений против них выдвинуто не было.

В Германии были повышены меры безопасности после того, как 19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Напомним, как писал Mixnews,недавно немецкие власти анонсировали планы депортировать сотни тысяч мигрантов, не получивших статус беженцев в ФРГ.