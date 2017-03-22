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Замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби заявил, что правоохранительные органы государства собираются изучить сведения о возможном использовании банков в схеме отмывания российских денег. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы полны решимости сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, перемещающих свои деньги», — сказал Кирби.

Ранее замминистра МВД России Игорь Зубов сообщил, что Великобритании являются «тихой гаванью» для криминальных капиталов.

Как стало известно The Guardian, 17 банков Великобритании участвовали в выводе «отмытых» денег из России.

Издание отмечает, что в период с 2010 по 2014 год в рамках этой схемы из России было выведено почти $20 млрд, при этом сумма может достигать и $80 млрд. Как отмечают журналисты, Латвия была лидером по транзиту грязных денег из России в Европу.