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Эта модель смартфона отличается от других iPhone 7 лишь цветом Корпорация Apple выпустила iPhone 7 и 7 Plus с корпусом ярко-красного цвета, а также видеоприложение и новый iPad, продажи которого начнутся 24 марта.

Цена смартфонов около 1 тысячи долларов и около 1,2 тысяч долларов соответственно.

Таким образом компания отмечает 10-летие партнерства с программой по борьбе со СПИДом - RED, а часть средств от продаж специальной серии устройств будет направлена в Глобальный фонд борьбы со СПИДом.

В частности, вырученные средства, как отмечается, должны пойти на исследования и программу по предотвращению передачи ВИЧ.

"Уже 10 лет мы поддерживаем проект (RED) и его программы по борьбе с ВИЧ и СПИДом. В рамках этих программ проводятся консультации и обследования, а также распространяются лекарства, позволяющие предотвратить заражение ребёнка от матери во время беременности", - говорится в пресс-релизе компании.

По мнению некоторых аналитиков, таким образом, корпорация Apple пытается связать впечатление от своей продукции с вопросами этики. Как сообщается, также будет выпущено новое видеоприложение для iOS и новый iPad, оснащенный ярким 9,7-дюймовым дисплеем.

Видеоприложение Clips, содержащее фильтры и различные стикеры, как отмечается, позволит владельцам самим монтировать короткие клипы. Программа по борьбе со СПИДом RED была основана солистом группы U2 Боно. Как отмечает компания, благодаря продаже продуктов RED было собрано на благие нужды более 130 миллионов долларов.

фото: www.apple.com