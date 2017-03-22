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Администрации зоопарков в Чехии начали срезать рога у содержащихся в них носорогов, чтобы защитить их от возможного нападения браконьеров. Поводом для подобных опасений послужил инцидент, произошедший в одном из питомников Франции, где охотники за рогами ради наживы убили животное.

Застраховаться от повторения инцидента решили в чешском зоопарке в Двуре Кралове, недалеко от Праги. В минувший понедельник, 20 марта, здесь спилили первый рог 10-летнему самцу носорога по кличке Памир, сообщает сайт заповедника.

Процедура длилась около часа и прошла без осложнений. Несмотря на то, что операция по удалению рога совершенно безболезненна для животного, на время процедуры носорога усыпили, введя снотворное.

Фото из Facebook

Всего в зоопарке проживает 21 носорог - 17 черных и четыре южных белых. Отрезанные у них рога предполагается хранить в безопасном месте за пределами зоопарка, передает "Радио Прага".

По словам зоологов, срезание рога никак не влияет на жизнь животных. "Живой ткани (в роге) нет. Это просто компактный материал. Если вы его срезаете, это все равно что стричь волосы или ногти", - заявил The Washington Post представитель питомника Ян Стейскал.

Тем не менее директор зоопарка Пржемысл Рабас заявил, что принять решение о срезании рогов было непросто, "однако риск слишком высок". "Безопасность животных - наша первейшая забота. Носорог со спиленным рогом определенно лучше мертвого", - добавил он.

Аналогичные меры безопасности принимают и другие зоопарки. Так, на прошлой неделе чешские зоологи помогли провести подобные операции носорогам в природном заповеднике Бандиа в Сенегале. Последовать их примеру собираются и ряд европейских зоопарков, в том числе бельгийский Пари Дайза.