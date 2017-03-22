Юлии Самойловой запрещен въезд на Украину сроком на три года (9)
В мире | 22 марта 2017 года, 15:28
Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны на три года российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой, заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.
Такое решением было принято на основании полученных данных о нарушении Самойловой законодательства Украины, написала Гитлянская на своей странице в Facebook.
Ранее в Киеве заявляли, что могут не пустить российскую певицу в страну из-за того, что она давала концерты в Крыму.
Самойлова должна была выступить в полуфинале "Евровидения", который пройдет 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.
Источник: РИА Новости
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