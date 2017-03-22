В мире |

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны на три года российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой, заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Такое решением было принято на основании полученных данных о нарушении Самойловой законодательства Украины, написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

Ранее в Киеве заявляли, что могут не пустить российскую певицу в страну из-за того, что она давала концерты в Крыму.

Самойлова должна была выступить в полуфинале "Евровидения", который пройдет 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.