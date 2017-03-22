Юлии Самойловой запрещен въезд на Украину сроком на три года (9)

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В мире | 22 марта 2017 года, 15:28

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны на три года российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой, заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Такое решением было принято на основании полученных данных о нарушении Самойловой законодательства Украины, написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

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Ранее в Киеве заявляли, что могут не пустить российскую певицу в страну из-за того, что она давала концерты в Крыму.

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Самойлова должна была выступить в полуфинале "Евровидения", который пройдет 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.

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Источник: РИА Новости
Комментарии 9
Крик4 минуты назад
Юлия это пример тому, как проблема с её ногами - может победить проблему с чужими мозгами .
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...1 минуту назад
Очень жаль. Чудная девушка, чудная песня, хороший посыл.

Все таки Украинский лозунг в этом году - Празднование разнообразия (Celebrate diversity).

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Janina Rushko3 минуты назад
Фу, мне мерзко даже читать это.
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