В мире |

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Россия должна отказаться от участия в конкурсе Евровидение в ближайшие годы, если Европейский вещательный союз (ЕВС) не примет мер в связи с запретом въезда на территорию Украины певицы Юлии Самойловой.

«Если Европейский вещательный союз позволит в таком виде проходить Евровидению, мы должны отказаться от участия полностью на ближайшее время. Евровидение перестало быть песенным конкурсом, он превратился в политический плацдарм для выяснения отношений, разборок между политиками, а артистку запретили, её мечту сегодня пытаются уничтожить»,, — приводит ТАСС слова Пригожина, которые он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что не сомневался в том, что власти Украины «переступят черту человечности».

22 марта СБУ запретила въезд Самойловой на Украину на три года.