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На Вестминстерском мосту неподалеку от британского парламента произошла стрельба, сообщает Reuters. По словам фотографа агентства, оказавшегося на месте событий, ранены более десятка человек. Также журналисты утверждают, что на мосту лежат несколько пострадавших, истекающих кровью.

Нападавший ликвидирован, сообщил лидер Палаты общин Дэвид Лидингтон. По его словам, злоумышленник ранил ножом полицейского, после чего был застрелен.

Депутатам, находящимся в Вестминстерском дворце, запрещено покидать его, передает BBC News. Здание парламента и прилегающая к нему территория блокированы вооруженными силовиками.

Heavily armed men now lining up out front out Westminster preparing to go in pic.twitter.com/zXQZxWXf4h — Peter Yeung (@ptr_yeung) 22 марта 2017 г.

Также закрыта станция метро "Вестминстер".

"Инцидент произошел, судя по всему, на Вестминстерском мосту. Все оцеплено полицией, над местом происшествия кружит полицейский вертолет", — сообщает телеканал Sky News, съемочная группа которого работает на месте.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на местные СМИ, на Вестминстерском мосту автомобиль задавил пять человек.

Helicopter landing on Parliament Square with emergency services. pic.twitter.com/g3LqOwp6bR — Jim Waterson (@jimwaterson) 22 марта 2017 г.

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй эвакуировали после инцидента в Лондоне, сообщают местные СМИ. Как отмечается, она находится в безопасности.

Полиция Лондона расследует инцидент около здания парламента Великобритании, в результате которого пострадали около десяти человек, как теракт.

"Мы расследуем это как террористический инцидент, пока не получим данных, доказывающих обратное", — заявили в полиции.