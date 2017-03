В мире |

На Вестминстерском мосту неподалеку от британского парламента произошла стрельба, сообщает Reuters. По словам фотографа агентства, оказавшегося на месте событий, ранены более десятка человек. Также журналисты утверждают, что на мосту лежат несколько пострадавших, истекающих кровью.

Нападавший ликвидирован, сообщил лидер Палаты общин Дэвид Лидингтон. По его словам, злоумышленник ранил ножом полицейского, после чего был застрелен.

Депутатам, находящимся в Вестминстерском дворце, запрещено покидать его, передает BBC News. Здание парламента и прилегающая к нему территория блокированы вооруженными силовиками.

Heavily armed men now lining up out front out Westminster preparing to go in pic.twitter.com/zXQZxWXf4h