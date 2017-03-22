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Европейский вещательный союз (EBU) выразил разочарование в связи с решением СБУ о запрете въезда на Украину участнице Евровидения от России Юлии Самойловой.

«Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы этому решению, которое как мы считаем идёт вразрез с духом конкурса», — говорится в сообщении.

В EBU отметили, что продолжат диалог с Киевом для того, чтобы обеспечить участие в конкурсе всех участников.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко в интервью RT призвал организаторов вмешаться в ситуацию.

В МИД России прокомментировали решение Киева запретить въезд на Украину Юлии Самойловой — представительнице РФ на «Евровидении». Слова источника во внешнеполитическом ведомстве приводит РИА Новости. «Это циничное и бесчеловечное решение», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что СБУ запретила въезд Самойловой на Украину на три года.