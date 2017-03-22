Организаторы "Евровидения" разочарованы решением Киева по Самойловой (2)

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В мире | 22 марта 2017 года, 18:02

Европейский вещательный союз (EBU) выразил разочарование в связи с решением СБУ о запрете въезда на Украину участнице Евровидения от России Юлии Самойловой.

«Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы этому решению, которое как мы считаем идёт вразрез с духом конкурса», — говорится в сообщении.

В EBU отметили, что продолжат диалог с Киевом для того, чтобы обеспечить участие в конкурсе всех участников.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко в интервью RT призвал организаторов вмешаться в ситуацию.

В МИД России прокомментировали решение Киева запретить въезд на Украину Юлии Самойловой — представительнице РФ на «Евровидении». Слова источника во внешнеполитическом ведомстве приводит РИА Новости. «Это циничное и бесчеловечное решение», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что СБУ запретила въезд Самойловой на Украину на три года.

Источник: Russia Today
Комментарии 2
Alex 5 часов назад
И это всё ?С хохлами это как бы даже не удивительно ,а вот разочарование в гэйропском вещательном "союзе" более чем !И те и те двуликие придурки ...
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Garik4 часа назад
Для ЭТИХ одно упоминание о России, в любом виде, как вампиру дневной свет. Интересно, когда все там рухнет, кому кастрюлеголовые "подарки" достанутся? Не все же в Штаты рвануть смогут? Хотя, что-то мне подсказывает, к какому дружественному берегу это дерьмо прибьет.
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