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Сотрудник газеты Daily Mail из парламентского пула Квентин Леттс рассказал, что видел проникшего на территорию парламента Великобритании мужчину в черном, который напал на офицера полиции и был застрелен. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Press Association.

«Я видел мужчину крепкого телосложения в черной одежде, который проник на территорию New Palace Yard, рядом с Биг-Беном. У него было в руке нечто, похожее на палку; за ним гнались пара полицейских в желтых жилетах. Затем один из полицейских упал, и мы увидели, что мужчина в черном, предположительно, ударяет его ножом», — рассказал журналист.

По его словам, после этого мужчина в черном пробежал еще около 15 метров ко входу в здание Палаты общин.

«Пока он бежал ко входу, двое мужчин в штатском крикнули ему что-то вроде предупреждения, он проигнорировал это, после чего в него выстрелили два-три раза и он упал», — рассказал очевидец.

Ранее сообщалось, что полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший застрелен.