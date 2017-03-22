В мире |

Траурные акции, посвященные погибшим в серии терактов, которые произошли в столице Бельгии 22 марта прошлого года, состоялись сегодня в аэропорту и на станции метро Мальбек, сообщает РИА Новости.

Год назад, 22 марта 2016 года, в Брюсселе произошли террористические акты, которые унесли жизни 32 человек.

Два смертника, связанных с террористической организацией «Исламское государство», устроили взрывы в брюссельском международном аэропорту. Затем еще один подорвал себя на станции метро «Мальбек» в Евроквартале.

Аэропорт города полностью прекратил принимать самолеты. У здания обрушилась часть подвесного потолка и стеклянного фасада терминала.

В помещении начался пожар, все было заполнено дымом и пылью. Полиция немедленно начала эвакуацию аэропорта, въезд на его территорию был блокирован.

После взрыва в метро в Бельгии начались перебои с мобильной связью.

Когда стало понятно, что Брюссель подвергся скоординированной террористической атаке, в городе было прекращено движение метро и почти всего общественного транспорта, начали закрываться школы, было объявлено о закрытии границ.

Вследствие серии терактов более 320 человек получили ранения. Латвийских граждан среди них не было.

Как сообщалось, сегодня 22 марта в столице Британии произошел теракт. Автомобиль наехал на пять человек на Вестминстерском мосту в Лондоне рядом с британским парламентом, сообщают очевидцы. Предположительно, машина доехала до здания дворца, где ее остановил полицейский. Водитель нанес стражу порядка ножевое ранение и был застрелен другим сотрудником.

Сколько всего было нападавших, точно пока не известно.

По данным Reuters, пострадало более десяти человек. Ранее сообщалось, что они получили огнестрельные ранения, однако сейчас информация официально не подтверждается.

Премьер-министр Тереза Мэй находится в безопасности. Скотленд-Ярд рассматривает произошедшее как теракт.