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Никто транслировать "Евровидение" из Киева в 2017 году на территории России не будет. Такое решение принято после того, как Служба безопасности Украины 22 марта запретила на три года въезд в страну российской конкурсантке Юлии Самойловой.

При этом в 2018 году, независимо от того, кто будет показывать конкурс "Евровидение" — ВГТРК или Первый канал, Россию на конкурсе будет представлять именно Юлия Самойлова.

Как сообщили в ВГТРК, такова позиция руководителей крупнейших российских медиахолдингов.

Киеву не хватило здравого смысла, прокомментировал решение Службы безопасности Украины Первый канал.

Большой глупостью назвал запрет на въезд Юлии Самойловой единственный российский исполнитель, которого Киев готов был видеть на Украине, Андрей Макаревич. Филипп Киркоров попросил участников "Евровидения" участников "Евровидения" посвятить свои песни Юлии Самойловой.

Конкурс песни "Евровидение" пройдет в 2017 году в Киеве. 9 и 11 мая будут проведены полуфиналы, а финал состоится 13 мая. Киев получил право на проведение конкурса со скандалом. В 2016 году конкурс в Киев привезла певица Джамалла с песней "1944". Песня оказалась не новой, что противоречит правилам евроконкурса. Но Киев решил не останавливаться на скандалах.

Киев уже уведомил Европейский вещательный союз (EBU) о запрете въезда на Украину российской конкурсантке Юлии Самойловой. Ей вменяется в вину приезд на концерт в Керчи в 2015 году. При этом Киев считает, что Самойлова нарушила украинское законодательство, приехав в российский Крым.

Ранее стало известно, что исполнительница не сможет участвовать в конкурсе, который пройдет в Киеве в мае. Это связано с запретом Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд певицы на территорию страны.

СБУ закрыла Самойловой въезд на Украину из-за ее посещения Крыма после воссоединения полуострова с Россией.

Европейский вещательный союз (ЕВС), занимающийся организацией конкурса, выразил разочарование подобным решением Киева и высказал намерение продолжать диалог с украинской стороной по поводу выступления Самойловой.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.