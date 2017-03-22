СМИ опубликовали фото подозреваемого в нападении в центре Лондона
В мире | 22 марта 2017 года, 20:24
Британские СМИ опубликовали фотографии предполагаемого террориста, осуществившего нападение у здания парламента.
First photo of the Parliament terror attack suspect as he is wheeled into an ambulance after being shot by police https://t.co/WiQ5YFzVR9 pic.twitter.com/n7NISnKnkY— Daily Mirror (@DailyMirror) 22 марта 2017 г.
Ранее появилась информация, что несколько человек были ранены в результате стрельбы у британского парламента. Также сообщалось, что автомобиль наехал на людей на Вестминстерском мосту.
По последней информации СМИ, в результате теракта погибли по меньшей мере два человека.
Полиция заявила о начале полномасштабного расследования в связи с терактом. Правоохранительные органы пока не сообщают точное число пострадавших.
Источник: Russia Today