Британские СМИ опубликовали фотографии предполагаемого террориста, осуществившего нападение у здания парламента.

First photo of the Parliament terror attack suspect as he is wheeled into an ambulance after being shot by police https://t.co/WiQ5YFzVR9 pic.twitter.com/n7NISnKnkY