СМИ опубликовали фото подозреваемого в нападении в центре Лондона

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В мире | 22 марта 2017 года, 20:24

Британские СМИ опубликовали фотографии предполагаемого террориста, осуществившего нападение у здания парламента.

Ранее появилась информация, что несколько человек были ранены в результате стрельбы у британского парламента. Также сообщалось, что автомобиль наехал на людей на Вестминстерском мосту.

По последней информации СМИ, в результате теракта погибли по меньшей мере два человека.

Полиция заявила о начале полномасштабного расследования в связи с терактом. Правоохранительные органы пока не сообщают точное число пострадавших.

Источник: Russia Today
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