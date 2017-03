В мире |

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что террористы выбрали место для теракта в Лондоне не случайно, передает РИА «Новости».

«Место террористы выбрали не случайно: именно там, в самом сердце нашей столицы, собираются люди самых разных вероисповеданий и культур, чтобы прославлять наши общие ценности демократии и свободы слова, возле здания древнейшего парламента», — сказала Мэй своем обращении к нации.

"The location of this attack was no accident," PM Theresa May says. "These streets of Westminster... are ingrained with a spirit of freedom" pic.twitter.com/tXra4a97mz