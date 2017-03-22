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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что террористы выбрали место для теракта в Лондоне не случайно, передает РИА «Новости».

«Место террористы выбрали не случайно: именно там, в самом сердце нашей столицы, собираются люди самых разных вероисповеданий и культур, чтобы прославлять наши общие ценности демократии и свободы слова, возле здания древнейшего парламента», — сказала Мэй своем обращении к нации.

"The location of this attack was no accident," PM Theresa May says. "These streets of Westminster... are ingrained with a spirit of freedom" pic.twitter.com/tXra4a97mz — CBS News (@CBSNews) March 22, 2017

Глава правительства призвал людей не податься «голосу ненависти», отметив, что террористы не смогут разобщить людей и оттолкнуть их от демократических ценностей.

«Завтра парламент соберется как всегда, и мы все соберемся вместе, и все, кто приехал в наш город, пойдут по своим делам, они выйдут из отелей и пойдут по нашим улицам, и будут жить своей жизнью, не сдаваясь перед терроризмом и не позволяя голосу ненависти разобщить нас», — сказала Мэй.

Ранее сообщалось, что Великобритания не станет повышать уровень террористической угрозы.

Тем временем, как передает The Independent, подозреваемого в совершении теракта в центре Лондона зовут Абу Иззадин.

Отмечается, что Иззадин уже был известен британским властям из-за своих связей с терроризмом.

В 2008 году сообщалось, что суд города Кингстон признал виновными в подстрекательстве к терроризму и сбору средств для террористов шестерых подданных Великобритании арабского происхождения. Одним из обвиняемых являлся Омар Брукс, известный также как Абу Иззадин.

В 2006 году террорист прервал выступление перед прессой тогдашнего главы британского МВД Джона Рида. В том же году он произнес речь в Бирмингеме, в которой звучали радикальные заявления и призывы к насилию.

Днем 22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший был застрелен. Позже полицейский скончался.

Сообщается о четырех погибших и 20 пострадавших.

Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт.