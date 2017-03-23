Генсек НАТО заявил о важности диалога с Россией (4)
В мире | 23 марта 2017 года, 08:09
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в периоды повышенной напряженности диалог России и альянса является особо важным, передает Reuters.
Сообщается, что глава военного комитета НАТО Петр Павел провел телефонный разговор с российским начальником Генштаба Валерием Герасимовым, что стало первым подобным контактом за последние два года.
«Во время роста напряженности еще более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали открытыми линии для военных и политических контактов», — сказал Столтенберг.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон направил письмо в американский сенат, в котором призвал ратифицировать членство Черногории в НАТО.
Источник: Газета.ru
Жаренным запахло?! Хвосты поджали?! Диалог это конечно хорошо, но после того как от России хорошо по зубам получите, а то че-то диалогов слишком много переходящих в НАТОвский дибелизм. А так в зубы получите, глядишь и мозг заработает и яснее станет.
7
Ответить
Ещё не давно этот очкастый дрыщь предлагал бороться у границ России с "Российской агрессией" - неужели очки разбили?
6
Ответить
ой,неужели ???? Что,на хвост вам наступили и вы сразу обратку включили???? Про диалог вдруг заговорили.А что так,вояки памперсные????
6
Ответить
Показать все (4)