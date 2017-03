В мире |

Полиция Лондона подтвердила, что число погибших в результате теракта в Лондоне возросло до пяти, сообщает The Guardian. По последним данным, пострадали около 40 человек, сообщил руководитель контртеррористического направления деятельности Скотланд-Ярда Марк Роули.

Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли четыре человека и как минимум 20 пострадали.

"Число раненых составляет сорок человек, среди них некоторые получили тяжелые ранения, пять человек погибли, в том числе полицейский из подразделения по охране диппредставительств Кит Палмер", — сказал Роули.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (16.40 лтв) в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция.

Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в стране не будет повышен уровень террористической угрозы.

