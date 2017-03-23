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В начале марта в Ленобласти водитель джипа наехал на десятилетнего мальчика за то, что тот несколько раз выстрелил по его автомобилю из игрушечного пистолета. В результате мальчик пострадал, а водитель джипа был арестован на два месяца. Скандал постепенно затих, но внезапно свое мнение по этому поводу высказала скандально известная журналистка Божена Рынска.

Рынска посвятила инциденту три поста, в которых заняла сторону водителя, пишет сайт "360 Подмосковье". В первом посте она подчеркнула, что водителю не стоило наезжать на ребенка, но считает, что тот должен был надрать ребенку уши. Во втором посте автор назвала десятилетнего мальчика "дебиловатым куском говядины".

Такие сообщения вызвали широкий резонанс в соцсетях. Некоторые обвинили журналистку в фашисткой риторике, а другие предположили, что аккаунт Божены был взломан. На слова Божены Рынски обратил внимание знаменитый адвокат Шота Горгадзе.

"Кусок говядины".

Господи, в ней тоже изначально предполагалось наличие души? Что пошло не так? pic.twitter.com/s62B0eRkS0 — Шота Горгадзе (@Gorgadze_Shota) March 21, 2017

Ранее Рынска попала в центр внимания прессы, радуясь тому, что в катастрофе Ту-154 погибли журналисты НТВ. Тогда скандалистка поблагодарила "боженьку за бонус в виде съемочной группы НТВошек". При этом она добавила, что было бы неплохо, если бы все разбившиеся были только журналистами НТВ. Впоследствии она удалила эту запись. После чудовищного поста в соцсети так называемой журналистки в соцсетях был запущен хэштег #БоженуКОтвету. Кроме того, была запущена интернет-петиция, в которой Рынскую требуют призвать к ответу по статье УК "Оскорбление" и лишить российского гражданства.