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Группа мужчин устроила в Facebook прямую трансляцию изнасилования несовершеннолетней. Об этом сообщает Associated Press.

Мать потерпевшей обратилась в полицейский департамент Чикаго в понедельник, 20 марта. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ее 15-летняя дочь пропала в воскресенье, и предоставила скриншот онлайн-трансляции с участием девочки.

Детективам удалось найти ее и передать в руки родителей уже на следующий день. В материале AP не говорится, как и где полицейские обнаружили пострадавшую. При этом, по ее словам, с одним из злоумышленников она была знакома. Тем не менее, полицейским пока не удалось установить личности подозреваемых и арестовать их.

Как сообщается, участие в изнасиловании 15-летней принимали шестеро мужчин. Кроме того, за трансляцией наблюдали 40 человек. «Никто и не подумал сообщить властям», — отметили в полицейском департаменте.

Пресс-секретарь Facebook Андреа Сол (Andrea Saul) заявила, что у компании нет конкретных комментариев по поводу инцидента. «Подобные преступления отвратительны, и мы не допускаем размещение такого контента», — заявила она.

Видео из соцсети было удалено.