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Центральная тема британской прессы - произошедший накануне теракт у стен Вестминстера, в результате которого пять человек, включая нападавшего, погибли, и более 40 пострадали.

"После Ниццы, Берлина и Лондона нападения одиночек выглядят моделью для будущих терактов", - пишет редактор отдела обороны и безопасности Financial Times Сэм Джонс.

Сначала злоумышленник за рулем автомобиля давит на большой скорости прохожих, затем нападает с ножом в руках на полицейских - все это действительно очень знакомо, и именно по такому сценарию происходили недавние теракты во Франции и в Германии, отмечает Джонс.

Неудивительно, что никто пока не взял ответственность за вчерашнее нападение в Лондоне: для подобных атак не нужна активная поддержка некоей группировки, не нужно поставлять вооружение и взрывчатку, не нужно тренировать смертников.

Джихадистам достаточно вести пропаганду издалека, мотивируя и инструктируя своих последователей в западных странах посредством имеющихся в их распоряжении каналов.

Как отмечает Сэм Джонс, жертв могло быть значительно больше, если бы террорист выбрал для нападения не хорошо охраняемый и укрепленный парламент, а, скажем, оживленную улицу Вест-Энда.

Обозреватель газеты i Шон О'Грэди, в свою очередь, называет нападение у парламента очередным примером терроризма нового рода - "низкотехнологичного".

Искоренить подобный "низкотехнологичный терроризм" крайне трудно, считает О'Грэди, поскольку выследить злоумышленника заранее в большинстве случае не представляется возможным.

В глазах властей чаще всего это совершенно обычный гражданин, который не уличен ни в чем предосудительном или подозрительном.

Он не выходит на связь с центром, не получает шифровки от лидеров, не обсуждает свои злодейские планы по телефону, а действует внезапно и по собственной инициативе.

"Урок прост: любой, кто имеет доступ к автомобилю, может использовать его для совершения террористического нападения. И помешать этому, в общем-то, практически никак нельзя", - констатирует Шон О'Грэди.

"Спецслужбам следует выделять щедрое финансирование, чтобы отслеживать подозрительную активность настолько тщательно, насколько это возможно", - полагает обозреватель i.

Бдительность по-прежнему в цене

За последние три года британские спецслужбы раскрыли и обезвредили 12 террористических заговоров, пишет Guardian, однако вчерашнюю, 13-ю по счету, атаку они предотвратить так и не сумели.

Один из главных вопросов, на которые теперь придется отвечать силовым структурам: находился ли ранее злоумышленник под наблюдением спецслужб?

"У МИ-5 нет ресурсов на то, чтобы установить наблюдение за всеми возможными подозреваемыми, поэтому ведомство зачастую стоит перед нелегким выбором и выделяет деньги на интенсивную слежку лишь за теми, кто представляет наибольшую угрозу безопасности общества", - поясняет Guardian.

В некоторых случаях, по словам газеты, тотальное круглосуточное наблюдение может занимать недели или месяцы, "однако сложно продолжать его дольше, если нет твердых доказательств того, что нападение может произойти с большой долей вероятности".

Daily Telegraph в редакционной статье напоминает, что подъезды к Вестминстеру, Уайтхоллу и Даунинг-стрит начали укрепляться на случай таранов и взрывов смертников еще много лет назад.

В районе правительственных учреждений постоянно дежурит большое количество вооруженных до зубов сотрудников спецслужб и полицейских патрулей, однако даже это не смогло помешать вчерашнему нападению, осуществленному с минимумом подручных средств, констатирует издание.

Вот почему бдительность вкупе с хорошей работой спецслужб по-прежнему остаются важнейшими элементами общественной безопасности, указывает Daily Telegraph.

"Так называемое "Исламское государство" является идеологическим стимулом для нападений джихадистов на Западе. Они представляют сегодня реальную опасность. Однако есть еще кое-что, чего стремятся добиться джихадисты: они хотят вызвать у нас чрезмерную реакцию, чтобы мы прекратили жить нормальной жизнью, чтобы мы ввели еще большие, нежели уже имеющиеся, ограничения и меры безопасности", - рассуждает газета.

"Мы оплакиваем убитых и желаем скорейшего выздоровления раненым. Однако мы должны лишить джихадистов радости видеть наш несоразмерный ответ, которого они так добиваются. В противном случае это будет означать их победу", - резюмирует в редакционной статье Daily Telegraph.

"Больше вооруженных полицейских!"

"Своими карликовыми мозгами приспешники ИГ и "Аль-Каиды" придумали себе, что их варварские атаки нас запугают. Однако они просчитались", - с этих слов начинается редакционная статья Sun.

"Нет ничего более далекого от истины: мы не напуганы, нет, мы полны гордости и восхищаемся героизмом и самоотверженностью многих людей, столкнувшихся лицом к лицу с подобным ужасом", - продолжает издание.

Мы восхищаемся полицейскими, которые действовали достаточно быстро, чтобы нейтрализовать террориста и спасти жизни остальных, кто находился рядом, пишет Sun.

Героическим можно назвать поступок депутата парламента от Консервативной партии Тобайса Эллвуда, чей брат в свое время погиб от рук джихадистов: Эллвуд всеми силами пытался спасти раненого полицейского, отмечает газета.

Погибший от рук террориста полицейский Кит Палмер не имел при себе оружия. Злоумышленник был застрелен подоспевшими вооруженными коллегами Палмера.

Не только врачи и парамедики, но и многие рядовые лондонцы поспешили на помощь пострадавшим на Вестминстерском мосту. Слаженно действовали сотрудники парламента и полицейские, немедленно приступившие к эвакуации депутатов и гостей.

МИ-5 в свое время предупреждала о неизбежности новых террористических нападений на территории Британии, и вот этот день настал.

"Больших усилий по планированию тут не требуется: любой кретин на машине и с ножом может отправиться убивать, коль скоро в его голове засела такая идея, и коль скоро он ни во что не ставит собственную жизнь. Что необходимо в этой ситуации, так это минимизировать количество жертв", - рассуждает Sun.

Человек, совершивший нападение в Вестминстере, видимо, полагал, что избрал для своей атаки наилучшую цель, имеющую большое символическое значение, продолжает газета. Однако трудно было найти более укрепленное место, нежели здание парламента.

Власти должны подумать о существенном увеличении числа вооруженных полицейских патрулей на улицах британских городов. До сих пор подобная идея не выглядела оправданной.

"Однако мир изменился, - отмечает Sun. - Автоматы не сдержат нападения тех, кто готов в любом случае умереть. Но они, безусловно, помогут уменьшить наносимый ими урон и спасти множество человеческих жизней, как это произошло вчера".