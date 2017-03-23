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На военном складе у города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв, за которым последовал пожар и цепная детонация боеприпасов. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает украинский телеканал 24.

"В Балаклее произошел мощный взрыв на военной базе. Именно в этом городе расположен крупнейший на Украине склад боеприпасов", — передает телеканал.

На видео ежесекундно слышны разрывы снарядов. Из опасного района начата эвакуация жителей. По словам очевидцев, выезды из Балаклеи забиты плотным потоком машин. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

В настоящее время в Балаклейском районе развернут штаб пожаротушения и принимаются меры для локализации возгорания. На место происшествия направлена группа офицеров министерства обороны во главе с заместителем министра генерал-лейтенантом Игорем Павловским.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уже заявил, что взрыв в Балаклее — результат работы диверсионной группы.

"По предварительным данным (теперь уже результатам следственных действий) военного прокурора Харьковского гарнизона (который находится на месте событий), в результате диверсии сегодня ночью в 2.56 на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152 мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекшей детонацию боеприпасов. От места детонации путем блокирования организована условная семикилометровая зона зоны опасности разлета боеприпасов", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

В этой связи Государственная погранслужба Украины ужесточила режим режим пограничного контроля на юго-восточном направлении.

Город Балаклея находится на левом берегу реки Северский Донец. Через город проходит железнодорожная линия Москва—Донбасс.

Фото/скриншот с видео