В центре Лондона эвакуировали небоскреб (1)

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В мире | 23 марта 2017 года, 12:21

В Лондоне эвакуировали 40-этажный небоскреб Мэри-Экс, который из-за формы называют «Огурец» (Gherkin — англ. корнишон), передает City A.M..

По данным полиции, эвакуация прошла из-за пожарной тревоги.

Идет проверка здания.

Небоскреб содержит 33 этажа различных офисов.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Патриот 1 час назад
Трусливее британцы скоро собственной тени будут бояться, а ещё на Россию зубы точат.
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