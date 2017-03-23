В центре Лондона эвакуировали небоскреб (1)
В мире | 23 марта 2017 года, 12:21
В Лондоне эвакуировали 40-этажный небоскреб Мэри-Экс, который из-за формы называют «Огурец» (Gherkin — англ. корнишон), передает City A.M..
По данным полиции, эвакуация прошла из-за пожарной тревоги.
Идет проверка здания.
Небоскреб содержит 33 этажа различных офисов.
No sign of any incident but the Gherkin has been evacuated. I guess security at notable buildings very cautious today. pic.twitter.com/cjaI9JKZm0— tristan (@tristanpc) 23 марта 2017 г.
Источник: Газета.ru
Трусливее британцы скоро собственной тени будут бояться, а ещё на Россию зубы точат.
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