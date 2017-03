В мире |

В Лондоне эвакуировали 40-этажный небоскреб Мэри-Экс, который из-за формы называют «Огурец» (Gherkin — англ. корнишон), передает City A.M..

По данным полиции, эвакуация прошла из-за пожарной тревоги.

Идет проверка здания.

Небоскреб содержит 33 этажа различных офисов.

No sign of any incident but the Gherkin has been evacuated. I guess security at notable buildings very cautious today. pic.twitter.com/cjaI9JKZm0