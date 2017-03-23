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В Киеве убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, сообщает телеканал «112 Украина».

Ранее появилась информация, что в центре Киева произошла стрельба.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил, что убитый является экс-депутатом Госдумы России Денис Вороненков, который в октябре 2016 года с супругой, оперной певицей и экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал жить в украинскую столицу.

Убивший бывшего российского депутата Дениса Вороненкова в столице Украины стрелок был ранен. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Киева.

Как отмечается, неизвестный открыл огонь, когда мужчина с охранником вышел из отеля.

"В результате один человек погиб, его охранник получил ранения, но при этом ранил стрелка", — говорится в сообщении.

Депутат Дмитрий Белоцерковец сообщил на своей странице в Facebook: "Убитый час назад у отеля "Премьер Палац" (расстреляли), по предварительной информации, бывший депутат российской Госдумы Вороненков Денис, который принял украинское гражданство и дал показания против Януковича".

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, также дававший показания по делу в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщил, что перед убийством Вороненков шел на встречу с ним.

"Денис Вороненков убит в 11:25 у "Премьер Паласа". Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков", - написал бывший парламентарий на странице в Facebook.

Premier Palace Hotel находится на Бульваре Тараса Шевченко в Киеве.

Фото из Киева, где застрелен сбежавший Денис Вороненков pic.twitter.com/QvBWwT0zDb — Алексей Нарышкин (@AlexNaryshkin) 23 марта 2017 г.

По данным очевидцев прозвучало не менее 7 выстрелов.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Максакова и Вороненков переехали в Киев после окончания срока их депутатских полномочий. По своей инициативе экс-депутат связался с генпрокурором Украины Юрием Луценко и дал показания на экс-президента этой страны Виктора Януковича. В России на Вороненкова было заведено уголовное дело по факту мошенничества, а Марию Максакову уволили из Гнесинки, где она преподавала.

Фото: @5tv