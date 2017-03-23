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Пилот канадской авиакомпании Sunwing Airlines выпил бутылку водки незадолго до рейса. После этого гражданин Словакии Мирослав Гронич пришел на работу, но заснул прямо в самолете. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, инцидент произошел 31 декабря 2016 года, однако все его детали стали известны только недавно, в ходе судебного разбирательства. Гронич должен был вылететь из города Калгари в Канаде на мексиканский курорт Канкун. Однако он опоздал на работу на час.

Когда мужчина пришел, его коллеги заметили, что он шатается и нечетко выговаривает слова. В итоге второй пилот заявил Гроничу, что тот пьян и должен покинуть самолет. Сотрудник Sunwing Airlines согласился, но затем отправился в кабину, где и заснул.

После этого 37-летнего мужчину передали сотрудникам полиции. В ходе судебного слушания Гронич признал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, будучи при исполнении обязанностей пилота.

Защита попросила для своего клиента три-шесть месяцев тюрьмы. Прокурор потребовал заключения сроком на год, отметив, что Гронич мог подвергнуть опасности жизни 105 человек — пассажиров и членов экипажа того рейса. Приговор подсудимому вынесут 3 апреля.

Sunwing Airlines — магистральная авиакомпания Канады со штаб-квартирой в Торонто. Она выполняет регулярные и чартерные рейсы по стране, а также на Карибские острова, в США и Мексику.

В августе 2016 года двух пьяных пилотов американской авиакомпании United Airlines арестовали перед вылетом из шотландского города Глазго.