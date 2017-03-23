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Мужчина, убивший в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, скончался на операционном столе. Об этом журналисту украинского издания «Вести» стало известно из разговора силовиков, охраняющих больницу, куда был доставлен раненый киллер.

«Готовый. Вызывайте начальство», — сказал один из них.

Информацию о смерти мужчины подтвердили медики, передает ТАСС со ссылкой на Общественное телевидение Украины.

По данным «Вестей», киллеру делали трепанацию черепа, который был поврежден в результате перестрелки с охранником Вороненкова. В ходе операции у него 10 раз останавливалось сердце, пишет издание.

Как сообщал «Обозреватель», предполагаемый исполнитель убийства Вороненкова — мужчина 1988 года рождения с украинскими документами. Он находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 и 209 УК Украины («Фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем»).

Вороненков был убит днем 23 марта в центре Киева. Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат Госдумы вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель ответным огнем ранил нападавшего.