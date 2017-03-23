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Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой информагентство боевиков Amaq.

«Исполнитель вчерашних атак перед британским парламентом в Лондоне — солдат "Исламского государства", и он провел свою операцию, вдохновившись призывами атаковать мирных граждан стран коалиции», — сообщили в Amaq.

Ранее 22 марта сообщалось, что в результате атаки, совершенной возле здания парламента Великобритании в столице страны, погибли четверо, в том числе полицейский и предполагаемый террорист. Еще около 20 человек были ранены.

Вечером в среду, 22 марта, в центре Лондона был совершен ряд нападений. Как рассказали очевидцы, на Вестминстерском мосту автомобиль наехал на пять человек, затем проследовал к зданию парламента. Там машину остановил полицейский. Находившийся в салоне человек ударил его ножом и был застрелен другим правоохранителем. Полиция расценила случившееся как теракт.