Смерть в прямом эфире: в Казани девушка снимала себя на видео в момент ДТП (3)
22-летняя девушка не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с движущимся навстречу автобусом.
ДТП произошло в Зеленодольском районе Казани около 10 утра. Девушка, находившаяся за рулём автомобиля, вела прямую трансляцию в социальной сети "ВКонтакте".
По словам пресс-службы ГИБДД, она вышла навстречу идущему транспорту, в результате чего произошло столкновение с пассажирским автобусом.
"Девушка не выбрала безопасную скорость и вышла в результате на встречную линию, — сообщают в пресс-службе ГИБДД. В результате столкновения со встречным транспортом водитель автомобиля скончалась на месте ДТП", - сказали в ГИБДД.
О ДТП сообщает также местный портал kazan.bezformata.ru
В результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля пострадали 5 пассажиров автобуса, в том числе 7-летний ребенок. Водитель легкового автомобиля скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в Зеленодольскую центральную районную больницу. На место ДТП выезжали врачебная и фельдшерская бригады скорой помощи.
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