Смерть в прямом эфире: в Казани девушка снимала себя на видео в момент ДТП (3)

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В мире | 23 марта 2017 года, 18:07

22-летняя девушка не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с движущимся навстречу автобусом.

ДТП произошло в Зеленодольском районе Казани около 10 утра. Девушка, находившаяся за рулём автомобиля, вела прямую трансляцию в социальной сети "ВКонтакте".

По словам пресс-службы ГИБДД, она вышла навстречу идущему транспорту, в результате чего произошло столкновение с пассажирским автобусом.

"Девушка не выбрала безопасную скорость и вышла в результате на встречную линию, — сообщают в пресс-службе ГИБДД. В результате столкновения со встречным транспортом водитель автомобиля скончалась на месте ДТП", - сказали в ГИБДД.

О ДТП сообщает также местный портал kazan.bezformata.ru

В результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля пострадали 5 пассажиров автобуса, в том числе 7-летний ребенок. Водитель легкового автомобиля скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в Зеленодольскую центральную районную больницу. На место ДТП выезжали врачебная и фельдшерская бригады скорой помощи.

Источник: L!FE.ru
Комментарии 3
Alexandr Babenko14 минуты назад
Че за трек играл?
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Алексей Дроздов17 минут назад
Жесть ..
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Broksa36 минут назад
На конгресс партии явилось все 236 делегатов. Русский все равно нужен!Мало ли на ногу что упадет,или радость какая -кусок выпадет от милды.
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